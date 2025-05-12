Трамп сделал важное заявление о встрече России и Украины

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что настаивал на встрече России и Украины 15 мая. Политика процитировала газета РБК .

Американский лидер охарактеризовал возможную встречу сторон в Стамбуле как «весьма важную» и «крайне значимую». Он добавил, что «очень настаивал» на том, чтобы встреча состоялась в принципе.

«Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее», — добавил глава Белого дома на встрече с журналистами в Белом доме.

Трамп ранее также не исключил, что сам может прибыть в Турцию в день возможных переговоров, если позволит график.

Украинские власти 10 мая после переговоров с главами Франции, Великобритании, Польши и Германии объявили о готовности прекратить огонь минимум на 30 дней. Глава России Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил возобновить переговоры без предварительных условий начиная с 15 мая.

Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры. Позднее американский президент допустил, что прилетит в Стамбул в четверг, 15 мая.