Зеленский заявил, что пойдет на переговоры на условиях Трампа

Зеленский заявил, что ждет переговоров с Путиным в Турции и прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие в переговорах в Турции в случае принятия предложения лидера США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я поддержал Дональда Трампа в его идее о полном и безусловном прекращении огня — достаточно продолжительном, чтобы создать основу для дипломатии. И мы этого хотим, мы готовы обеспечить тишину со своей стороны», — написал Зеленский.

Он также заявил, что согласен с предложением Трампа о прямых переговорах с президентом Владимиром Путиным. Президент Украины подтвердил, что примет участие во встрече в Турции и надеется, что российская сторона не откажется от диалога.

«Я буду в Турции», — подчеркнул Зеленский, выразив надежду, что российская сторона также появится на встрече.

Он выразил желание, чтобы Трамп также присоединился к переговорам. По словам украинского лидера, такая встреча может изменить ситуацию. Кроме того, он выразил уверенность, что власти Турции способны организовать переговоры на высшем уровне.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас ответила на предложение Путина о переговорах с Украиной ультимативным заявлением. По ее словам, для переговоров необходимо сначала достичь прекращения огня.