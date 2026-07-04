Россиянам разрешили ставить ночные прицелы на гражданское оружие

Президент России Владимир Путин подписал закон, который изменил правила оборота оружия, в том числе разрешил устанавливать приборы ночного видения на гражданское и служебное оружие. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

В сопроводительных материалах авторы инициативы указали, что мера должна помочь юридическим лицам с особыми уставными задачами эффективнее бороться с беспилотниками в темное время суток.

Законом также сократили с пяти до трех лет срок непрерывного владения охотничьим гладкоствольным и длинноствольным оружием, после которого гражданин может получить право на нарезное.

Документ установил разрешение на оборот пневматического оружия с дульной энергией больше 25 джоулей для охоты. Правила его покупки и использования останутся такими же, как для гражданского охотничьего огнестрельного оружия.

Медицинское освидетельствование на противопоказания к владению оружием нужно будет проходить не реже одного раза в пять лет со дня оформления заключения. Также государственным военизированным организациям разрешили использовать для охраны объектов оружие и патроны, которые раньше должны были уничтожать.

Ранее борьбу с дронами подкрепили и новым вооружением для российских военных. Им передали первые партии многопульных патронов «Многоточие».