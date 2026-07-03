Первые партии патронов «Многоточие» для борьбы с дронами поставили в войска

Первые партии новых многопульных патронов «Многоточие» для борьбы с мини-дронами передали в российские войска. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Серийное производство боеприпасов уже стартовало.

«Первые штучные опытные партии уже в войсках», — отметили разработчики патронов.

Многопульный патрон в зависимости от калибра способен сбивать дроны на расстоянии до 300 метров. Патроны унифицировали со штатными боеприпасами автоматического оружия, стоящего на вооружении военных.

До этого Ростех объявил о начале производства боеприпасов СЦ 228 калибра 7,62×54 миллиметров с трехэлементной пулей и СЦ 226 калибра 5,45×39 миллиметров. Они также предназначены для борьбы с беспилотниками, в том числе малоразмерными.

Ранее госкорпорация также представила новый отечественный легкий бронежилет «Оберег 2.0», способный остановить как минимум 20 патронов образца НАТО.