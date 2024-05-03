Россия пригрозила ответом на попытки отрезать доступ к Калининграду | 360°

Власть 03 мая 2024, 17:22 Россия пригрозила ответом на попытки отрезать доступ к Калининграду Захарова: Россия ответит на попытки ограничить доступ судов через Балтику РИА «Новости»

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Россия ответит на любые попытки ограничить проход российских судов через Балтийские проливы. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова во время брифинга.

«Любые попытки ограничения права судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым последуют жесткие ответные меры», — сказала она.

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Таким образом дипломат прокомментировала возможные ограничения в отношении танкеров с российской нефтью через Балтийские проливы.

Ранее финский политик, кандидат в Европарламент Мики Аалтола заявил, что Россия якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой. Запад может рассмотреть вариант с «запретом или ужесточением» доступа России в Калининград, отметил он.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал предложение ограничить доступ России к Калининграду «сумасбродной идеей» и «сотрясанием воздуха». Калининградские власти заявили, что слова финского политика о якобы создании помех GPS — абсурдны и граничат с неадекватностью.