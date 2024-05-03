Калининградские власти назвали абсурдным заявление финского политика о GPS | 360°

Мир 03 мая 2024, 15:18 Калининградские власти назвали абсурдным заявление финского политика о GPS Пресс-секретарь Лысков: заявления финского политика о GPS абсурдны Unsplash

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Калининградские власти назвали абсурдными слова финского политика о якобы создании помех GPS, которые идут с территории региона. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Заявления различных политиков наших соседей становятся все более абсурдными и начинают уже граничить с неадекватностью», — рассказал пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

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Он напомнил, что российские самолеты из-за ограничений летают над нейтральными водами Балтийского моря. Трудностей в навигации и использовании GPS у них нет.

«А теперь хочется спросить наших финских соседей: а чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus „Аэрофлота“ и, например, Finnair? Ответ простой. Ничем», — добавил он.

Лысков посоветовал: перед тем как делать подобные заявления, можно открыть приложение для отслеживания пассажирских самолетов и посмотреть на маршруты. В противном случае можно попасть в нелепую ситуацию.

Ранее Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в якобы подавлении сигналов GPS и создании помех при навигации самолетов. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать. Западный политик Мики Аалтола даже пригрозил «отрезать» Россию от Калининграда.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после жалоб стран Балтии заявил, что вопрос следует переадресовать Минтрансу России. Как сообщило издание Ura.ru, подобные темы связаны с авиационной безопасностью страны.