Идею ограничить доступ России к Калининграду назвали «сотрясанием воздуха» | 360°

Мир 03 мая 2024, 13:18 Идею ограничить доступ России к Калининграду назвали «сотрясанием воздуха» Сенатор Косачев назвал сумасбродной идею ограничить доступ РФ к Калининграду РИА «Новости»

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Предложение ограничить доступ России к Калининграду является «сумасбродной идеей» и «сотрясанием воздуха». Такое заявление сделал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, чьи слова привел RT.

Сенатор напомнил, что в июне пройдут выборы в Европейский парламент. В связи с этим на Западе появится еще больше сумасбродных идей. Если их конвертируют в реальную политику стран НАТО, Россия даст ответ, предупредил Косачев.

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«И реакция Российской Федерации будет именно как на военную угрозу с использованием уже реальных методов обеспечения нашей национальной безопасности», — подчеркнул сенатор.

Финский политик, кандидат в Европарламент Мики Аалтола заявлял, что Россия якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой. На этом фоне Запад может рассмотреть вариант с «запретом или ужесточением» доступа России в Калининград, сообщала «Газета.ru».