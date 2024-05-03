Идею ограничить доступ России к Калининграду назвали «сотрясанием воздуха» | 360°

03 мая 2024, 13:18
Идею ограничить доступ России к Калининграду назвали «сотрясанием воздуха»
Сенатор Косачев назвал сумасбродной идею ограничить доступ РФ к Калининграду
Предложение ограничить доступ России к Калининграду является «сумасбродной идеей» и «сотрясанием воздуха». Такое заявление сделал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, чьи слова привел RT.
Сенатор напомнил, что в июне пройдут выборы в Европейский парламент. В связи с этим на Западе появится еще больше сумасбродных идей. Если их конвертируют в реальную политику стран НАТО, Россия даст ответ, предупредил Косачев.
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«И реакция Российской Федерации будет именно как на военную угрозу с использованием уже реальных методов обеспечения нашей национальной безопасности», — подчеркнул сенатор.
Финский политик, кандидат в Европарламент Мики Аалтола заявлял, что Россия якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой. На этом фоне Запад может рассмотреть вариант с «запретом или ужесточением» доступа России в Калининград, сообщала «Газета.ru».
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