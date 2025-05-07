Родом из Ленинграда. Одноклассник объяснил странную бытовую привычку Путина

Президент России Владимир Путин с детства привык выключать свет, выходя из комнаты. Так делали все жители петербургских коммуналок, сообщил «КП-Петербург» Виктор Борисенко.

О привычке Путина стало известно из документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина. Показывая квартиру в Кремле, президент выключал свет, переходя из одной комнаты в другую. Борисенко заявил, что это типично для жителей петербургских коммуналок.

«Я думаю, что все дело в том, что в коммунальных квартирах в Ленинграде раньше всегда выключали свет, чтобы не получить от соседей замечание, так как оплата света в общем пользовании делилась равномерно на каждого жильца», — рассказал он.

До войны семья Путина жила в Петергофе, а после переехала в комнату на пятом этаже дома в Басковом переулке. Его отец служил в охране вагоностроительного завода, затем мастером на заводе, мать трудилась разнорабочей.

Из фильма стало известно также о любви Путина к кефиру. За сутки после эфира россияне скупили напиток показанного им производителя.