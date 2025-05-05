Россияне за сутки скупили кефир как у Путина

Kp.ru: в российских магазинах за сутки раскупили кефир, который пьет Путин

В российских супермаркетах закончился кефир, который президент России Владимир Путин предложил журналистам во время их визита в его кремлевскую квартиру. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, глава государства достал из холодильника для гостей на выбор ряженку и кефир от производителя «ЭкоВакино». Завод находится в одноименном селе Вакино в Рязанской области.

«Купить такой кефир еще в субботу можно было практически в любом супермаркете. Но к полудню понедельника его смели», — отметили в материале.

Стоимость литровой бутылки с кефиром жирностью 3,2% варьируется от 120 до 140 рублей. Бутылка ряженки обойдется в 65–75 рублей.

Журналисты напомнили, что Путин рассказывал о своей привычке пить кефир перед сном еще в начале 2000-х годов. С тех пор предпочтения президента не изменились, только, видимо добавилась ряженка.

Во время съемок документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» глава государства показал гостиную, библиотеку и кухню в квартире в Кремле. Он рассказал репортерам, что возле одного из каминов пил чай с лидером Китая Си Цзиньпином.