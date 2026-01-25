Рябков подчеркнул, что Россия настаивает на освобождении Мадуро

Россия считает освобождение венесуэльского президента Николаса Мадуро ключевым условием для любых дальнейших шагов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в интервью ТАСС , комментируя возможность предоставления ему убежища.

«Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, — это освобождение Мадуро и его супруги, — сказал замминистра.

По словам Рябкова, без освобождения главы Венесуэлы и его супруги обсуждение других сценариев не имеет практического смысла. При этом замглавы МИД отметил, что вопрос о дальнейших действиях может обсуждаться только после этого и сейчас говорить о нем преждевременно.

Третьего января США нанесли удары по ряду военных объектов на территории Венесуэлы. Позднее американский президент Дональд Трамп сообщил, что американские силы захватили Николаса Мадуро. Его вывезли в Соединенные Штаты, где он предстал перед судом по обвинениям в наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков. После этого вице-президент Делси Родригес принесла присягу в качестве временного главы государства.

Трамп также заявил, что при проведении операции американские военные применили новое секретное оружие. По его утверждению, оно вывело из строя венесуэльскую военную технику и системы вооружения.

Администрация Трампа рассматривает возможность допуска венесуэльской нефти на китайский рынок, но на новых условиях. Как сообщал Reuters со ссылкой на источник в Белом доме, поставки могут быть разрешены только по рыночным ценам, а не по схемам, действовавшим ранее при правлении Мадуро. В Вашингтоне заявляют, что такой подход должен обеспечить Венесуэле «справедливый доход» от экспорта сырья и исключить использование заниженных цен.