«15 минут, или мы вас убьем». Глава Венесуэлы обвинила США в угрозе убийством

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что пошла на сотрудничество с США под угрозой немедленной ликвидации всего кабинета министров. Об этом стало известно из просочившейся в сеть видеозаписи секретной встречи руководства страны с провластными лидерами мнений, как сообщила газета The Guardian .

На записи, впервые опубликованной журналистским коллективом La Hora de Venezuela, Родригес утверждает, что во время операции по захвату Мадуро американцы дали ей и другим ключевым чиновникам всего 15 минут на принятие условий Вашингтона.

«Угрозы начались с первой же минуты похищения президента. Они дали Диосдадо [Кабельо , министру внутренних дел], Хорхе [Родригесу, брату исполняющего обязанности президента и председателю Конгресса] и мне 15 минут на ответ, иначе они нас убьют», — заявила Родригес

Исполняющая обязанности президента рассказала, что сначала американские спецназовцы сообщили ей об убийстве Мадуро. Родригес уверила собравшихся, что готова «разделить ту же участь».

Историк и политолог Маргарита Лопес Майя, профессор Центрального университета Венесуэлы в отставке, заявила, что трудно сказать, действительно ли поступали какие-либо угрозы.

«Возможно, это выдуманная Родригес версия событий, чтобы сплотить сторонников, потому что всем известно, что свержение Мадуро могло произойти только при внутреннем соучастии», — пояснила профессор.

По мнению Майя, нынешние власти Венесуэлы, несмотря на воинственную риторику в соцсетях, выполняют все требования Белого дома.

США захватили Мадуро в январе 2026 года. В этом американскому спецназу помог «Дискомбобулятор».