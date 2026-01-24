«Дискомбобулятор» Трампа. Как работает секретное оружие США и почему Пентагон отказался говорить о нем
Военэксперт Кнутов: при похищении Мадуро могли применить «волновое оружие»
Секретное оружие под названием «Дискомбобулятор» — это просто хвастливая выдумка Дональда Трампа или возможная демонстрация реальных технологий будущего? Президент США публично заявил о применении американскими военными нового оружия с необычным названием — The Discombobulator. По его словам, именно оно сыграло ключевую роль в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 360.ru собрал все, что известно о новом оружии.
Что заявил Дональд Трамп
Американский лидер утверждает, что в ходе рейда 3 января это оружие лишило венесуэльских военных возможности использовать системы ПВО и ракеты российского и китайского производства.
«Они нажимали кнопки — и ничего не работало», — сказал Трамп в интервью New York Post, добавив, что подробности раскрывать ему не «разрешено».
Свидетельства с места операции
Ранее газета New York Post со ссылкой на очевидцев сообщала, что охрана Мадуро во время операции испытала сильное физическое воздействие: у людей шла кровь из носа, возникала рвота, они теряли способность двигаться. Эксперты, опрошенные изданием, допускали, что речь может идти об оружии направленной энергии — микроволновом или ином виде излучения.
Версия военного эксперта: направленное излучение
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с 360.ru заявил, что описанные эффекты укладываются в логику применения оружия направленного энергетического воздействия.
По его словам, если сопоставлять публичные высказывания американской стороны, заявления Трампа на международных площадках и свидетельства венесуэльских военных, можно предположить использование устройства, которое направляет определенные волны в заданном направлении.
«У меня сложилось мнение, что это новое волновое оружие. Волны воздействуют особым образом на человека и на технику. Может быть, на электромагнитное поле, электромагнитные приборы, сами устройства, выводя их из строя. Это похоже на направленное излучение. Я могу только предполагать, но описания воздействия — и на людей, и на технику — укладываются именно в такую логику», — отметил Кнутов.
Демонстрация возможностей, а не случайность
Эксперт обратил внимание, что операция в Венесуэле могла быть задумана не только как силовое действие, но и как публичная демонстрация новых военных возможностей США.
По его словам, риторика американской стороны, включая заявления о том, что подобного оружия нет ни у одной страны мира, выглядит подчеркнуто показательной.
«Судя по тому, как об этом говорят, создается впечатление, что это была демонстрация — сигнал о наличии принципиально нового средства воздействия», — отметил Кнутов.
От кинофантастики к военной практике
Кнутов также провел параллели с образами из массовой культуры, где фигурируют тайные хранилища и загадочные артефакты, долгое время воспринимавшиеся как элемент приключенческой фантастики. По его словам, сегодня подобные сюжеты все чаще обсуждаются в экспертной среде уже без иронии.
Он отметил, что существует точка зрения, согласно которой в ходе различных конфликтов американские спецподразделения оперативно изымают нестандартные образцы техники или технологий, которые затем доставляют в США для изучения и возможного практического применения.
«Если все это обобщить, получается история, которая уже не выглядит чистой сказкой», — резюмировал эксперт.
Реакция Пентагона
Пентагон отказался пояснять происхождение названия «Дискомбобулятор». В ответ на запрос РИА «Новости» в ведомстве заявили, что не могут сообщить, кто именно придумал это название, и предложили адресовать подобные вопросы Белому дому.