«Дискомбобулятор» Трампа. Как работает секретное оружие США и почему Пентагон отказался говорить о нем

Секретное оружие под названием «Дискомбобулятор» — это просто хвастливая выдумка Дональда Трампа или возможная демонстрация реальных технологий будущего? Президент США публично заявил о применении американскими военными нового оружия с необычным названием — The Discombobulator. По его словам, именно оно сыграло ключевую роль в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 360.ru собрал все, что известно о новом оружии.

Что заявил Дональд Трамп Американский лидер утверждает, что в ходе рейда 3 января это оружие лишило венесуэльских военных возможности использовать системы ПВО и ракеты российского и китайского производства. «Они нажимали кнопки — и ничего не работало», — сказал Трамп в интервью New York Post, добавив, что подробности раскрывать ему не «разрешено». Свидетельства с места операции Ранее газета New York Post со ссылкой на очевидцев сообщала, что охрана Мадуро во время операции испытала сильное физическое воздействие: у людей шла кровь из носа, возникала рвота, они теряли способность двигаться. Эксперты, опрошенные изданием, допускали, что речь может идти об оружии направленной энергии — микроволновом или ином виде излучения. Версия военного эксперта: направленное излучение Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с 360.ru заявил, что описанные эффекты укладываются в логику применения оружия направленного энергетического воздействия.

Фото: Xin Huashefa/XinHua / www.globallookpress.com

По его словам, если сопоставлять публичные высказывания американской стороны, заявления Трампа на международных площадках и свидетельства венесуэльских военных, можно предположить использование устройства, которое направляет определенные волны в заданном направлении. «У меня сложилось мнение, что это новое волновое оружие. Волны воздействуют особым образом на человека и на технику. Может быть, на электромагнитное поле, электромагнитные приборы, сами устройства, выводя их из строя. Это похоже на направленное излучение. Я могу только предполагать, но описания воздействия — и на людей, и на технику — укладываются именно в такую логику», — отметил Кнутов.

Демонстрация возможностей, а не случайность Эксперт обратил внимание, что операция в Венесуэле могла быть задумана не только как силовое действие, но и как публичная демонстрация новых военных возможностей США. По его словам, риторика американской стороны, включая заявления о том, что подобного оружия нет ни у одной страны мира, выглядит подчеркнуто показательной. «Судя по тому, как об этом говорят, создается впечатление, что это была демонстрация — сигнал о наличии принципиально нового средства воздействия», — отметил Кнутов.

Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

От кинофантастики к военной практике Кнутов также провел параллели с образами из массовой культуры, где фигурируют тайные хранилища и загадочные артефакты, долгое время воспринимавшиеся как элемент приключенческой фантастики. По его словам, сегодня подобные сюжеты все чаще обсуждаются в экспертной среде уже без иронии. Он отметил, что существует точка зрения, согласно которой в ходе различных конфликтов американские спецподразделения оперативно изымают нестандартные образцы техники или технологий, которые затем доставляют в США для изучения и возможного практического применения. «Если все это обобщить, получается история, которая уже не выглядит чистой сказкой», — резюмировал эксперт.

Реакция Пентагона Пентагон отказался пояснять происхождение названия «Дискомбобулятор». В ответ на запрос РИА «Новости» в ведомстве заявили, что не могут сообщить, кто именно придумал это название, и предложили адресовать подобные вопросы Белому дому.