Трамп разрешил продавать венесуэльскую нефть Китаю, но не по ценам Мадуро

Президент США Дональд Трамп допускает поставки венесуэльской нефти в Китай, однако на условиях, отличных от прежних схем Каракаса. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителя американской администрации. По его словам, речь идет о продаже сырья по рыночной цене, а не по заниженным тарифам, которые, как утверждают в Вашингтоне, применялись при правлении Николаса Мадуро.

В Белом доме подчеркивают, что новая модель должна обеспечить Венесуэле «справедливый доход» от экспорта нефти. По словам источника агентства, меры, принятые администрацией Трампа, направлены на то, чтобы доходы от продажи сырья не оседали в коррупционных схемах, а отражали реальную стоимость ресурсов на рынке.

Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Китай утратил прямой доступ к венесуэльской нефти, хотя продолжает закупать сырье у России и Ирана. В то же время глава Минэнерго США Крис Райт отмечал, что Вашингтон готов реализовывать венесуэльскую нефть по цене около 45 долларов за баррель.

Сам Трамп ранее говорил, что временные власти Венесуэлы могут передать США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Американский президент заверял, что это сырье будет реализовано по рыночным расценкам, а вырученные средства, по его словам, пойдут на пользу как народу Венесуэлы, так и Соединенным Штатам.

Запасы нефти в Венесуэле считаются крупнейшими в мире и составляют 303 миллиарда баррелей (или 17% глобальных ресурсов). Большинство разведанных запасов приходится на тяжелую и сверхтяжелую нефть из Оринокского бассейна в центральной части страны. Она отличается низкой плотностью и высокой вязкостью. Добыча, транспортировка и переработка сырья требуют специального оборудования и реагентов, а также значительных капиталовложений.