Путину доложили о письме Зеленского

Президенту России Владимиру Путину доложили о письме главы Украины Владимира Зеленского, которое киевский режим опубликовал в четверг вечером. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Ему было доложено», — коротко ответил Песков на соответствующий вопрос.

Днем ранее Зеленский опубликовал открытое письмо к Путину, в котором предложил российскому лидеру провести личную встречу в третьей стране. В качестве возможных вариантов он назвал Швейцарию, Турцию или арабские государства.

Песков после этого отмечал, что лично ознакомился с письмом.

Президент США Дональд Трампа заявлял, что встреча Путина с Зеленским стала бы «отличным развитием событий».