«Я предлагаю Вам встречу… <…> предлагаю определить четкую дату встречи», — говорится в тексте письма.

Глава киевского режима предложил российскому лидеру встретиться в Турции, Швейцарии или в одной из стран арабского мира. Зеленский добавил, что Киев предлагает закончить конфликт и готов полностью прекратить огонь на время переговоров.

В открытом письме глава киевского режима уточнил, что мониторинг прекращения огня смогут обеспечить США. Кроме того, Украина якобы готова к обмену военнопленными по принципу «всех на всех», что может стать хорошим прологом к окончанию конфликта.

Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что вопрос о легитимности Зеленского как представителя Украины станет темой для юристов. Он подчеркнул, что необходимость подписания любых договоренностей с Киевом только легитимными лицами не каприз России, а вполне осуществимое требование.