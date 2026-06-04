Трамп заявил, что поддерживает предложение о встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп признался, что встреча российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского стала бы отличным развитием событий. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, сообщил ТАСС .

«Я думаю, это было бы отличным, если бы они встретились», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома признался, что его радует обсуждение возможности такой встречи. Трамп подчеркнул, что России и Украине следовало бы покончить с этим конфликтом.

До этого Зеленский на своем сайте опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил провести встречу в третьей стране — Турции, Швейцарии или странах арабского мира. Глава киевского режима добавил, что на время переговоров полностью бы прекратили огонь, а также Киев согласен на обмен военнопленными по принципу «всех на всех».