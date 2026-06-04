Песков ответил на вопрос об открытом письме Зеленского к Путину

Президент России Владимир Путин пока еще не ознакомился с открытым письмом украинского лидера Владимира Зеленского, но ему доложат об этом позже. Об этом Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадры опубликованы в телеграм-канале журналиста.

«Да, мы его видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел пока возможности с ним ознакомиться», — ответил представитель Кремля.

Песков добавил, что лично он уже прочитал это письмо. Путину доложат о нем, когда закончится часть рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, предлагая российскому лидеру встретиться в третьей стране. На выбор он предложил страны арабского мира, Турцию или Швейцарию.