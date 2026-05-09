Президент России Владимир Путин оценил возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, отметив, что если тот хочет встречи, то пусть приезжает в Россию. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

«Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но, если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся», — сказал глава государства.

Путин отметил, что возможна встреча и в третьей стране, но только при условии достижения окончательных договоренностей о мирном соглашении. При этом оно должно быть рассчитано на длительную историческую перспективу.

Российский лидер подчеркнул, что важно не само участие в такой встрече и подписание каких-то документов, а должна быть поставлена окончательная точка. Кроме того, в процессе урегулирования необходимо предварительная работа специалистов.

«Потому что мы знаем, что такое сами переговоры. Я это хорошо лично проходил в Минске при выработке минских соглашений», — подчеркнул он.

Ранее Путин ответил на выпады Зеленского о Дне Победы, заявив, что для России это святой день, а не повод для комедийного шоу.