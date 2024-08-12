Путин заявил о готовности России развивать систему равной безопасности с партнерами

Россия готова развивать систему равной и неделимой безопасности в мире совместно с зарубежными партнерами и высоко ценит их интерес к форуму «Армия-2024». Об этом заявил президент Владимир Путин.

В своем обращении к участникам форума российский лидер отметил, что мероприятие привлекает внимание специалистов из разных стран.

«Мы поддерживаем и ценим этот интерес, дорожим нашими партнерскими отношениями и готовы их развивать, работая вместе над созданием равной, неделимой безопасности и построением нового, более справедливого, многополярного мира», — сказал президент.

Путин добавил, что стремление России к конструктивному сотрудничеству востребовано и вызывает искренний отклик.

Отдельно он подчеркнул, что десятки стран направили свои делегации на форум, более 120 компаний подтвердили свое участие, а на площадке «Армии-2024» представят несколько зарубежных выставочных экспозиций.

Широкий международный охват на «Армии-2024» глава государства назвал лучшей традицией форума.

Ранее президент заявил, что не имеющие зарубежных аналогов российские разработки в сфере вооружений показали высокую эффективность в боях.