Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя

Не имеющие зарубежных аналогов российские разработки в сфере вооружений уже продемонстрировали высокую эффективность на поле боя. Об этом в приветственном слове к участникам форума «Армия-2024» заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в своем обращении отметил, что на форуме развернули масштабную презентацию передовых достижений отечественной оборонной промышленности. Он указал, что представлены более 240 образцов различной специальной и военной техники, а также экспортных образцов вооружения.

«Подчеркну, что многие из российских ноу-хау и инновационных решений уже продемонстрировали эффективность на поле боя, они не имеют аналогов. Базовые, главные характеристики постоянно улучшаются и совершенствуются. Работа трудовых коллективов, ученых, инженеров и конструкторов активно продолжается с учетом боевого опыта специальной военной операции», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Ростех разработал новую систему ПВО «Панцирь-СМД-Е» с боевым модулем.