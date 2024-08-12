Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя

Путин: не имеющие аналогов ноу-хау России показали эффективность в бою

Фото: РИА «Новости»

Не имеющие зарубежных аналогов российские разработки в сфере вооружений уже продемонстрировали высокую эффективность на поле боя. Об этом в приветственном слове к  участникам форума «Армия-2024» заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в своем обращении отметил, что на форуме развернули масштабную презентацию передовых достижений отечественной оборонной промышленности. Он указал, что представлены более 240 образцов  различной специальной и военной техники, а также экспортных образцов вооружения.

«Подчеркну, что многие из российских ноу-хау и инновационных решений уже продемонстрировали эффективность на поле боя, они не имеют аналогов. Базовые, главные характеристики постоянно улучшаются и совершенствуются. Работа трудовых коллективов, ученых, инженеров и конструкторов активно продолжается с учетом боевого опыта специальной военной операции», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Ростех разработал новую систему ПВО «Панцирь-СМД-Е» с боевым модулем.

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