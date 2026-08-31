Путин заявил, что Россия движется в направлении завершения конфликта на Украине
Россия движется к завершению конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Моди в ходе беседы призвал к мирному решению украинского конфликта.
«Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий», — заявил глава кабмина Индии.
«Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся», — ответил Путин.
Лидеры встретились в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Ранее глава России также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.