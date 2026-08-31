Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли в конструктивной атмосфере

На встрече российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином царила дружественная атмосфера. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Встреча [прошла] традиционно в очень конструктивной и дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие, чтобы затрагивать самое сложное», — отметил Песков.

По его словам, международную повестку, включая украинский кризис, на переговорах почти не обсуждали. Эти темы затронули по касательной. Главной темой стали двусторонние отношения, включая взаимодействие в торговле и экономике.

Ранее Путин заявил, что Россия готова ввести безвизовый режим с Китаем на постоянной основе, если власти КНР сочтут это полезным. Лидеры двух стран встретились в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.