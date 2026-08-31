Сегодня 16:04 Кыргызстан открывает саммит Шанхайской организации сотрудничества. Самое важное о встрече в Бишкеке Политолог Сипров: саммит ШОС — подготовка к встрече мировых лидеров в Китае Фото: Кристина Соловьева / РИА «Новости» Эксклюзив

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Саммит Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Бишкеке. Лидеры 18 стран-участниц, а также гости, партнеры и наблюдатели будут обсуждать безопасность, логистику, экологию, искусственный интеллект. Среди прибывших — президент России Владимир Путин. Политолог Вадим Сипров в разговоре с 360.ru предположил, что главная задача ШОС — это подготовка к форуму Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Кыргызстан принимает ШОС Киргизская столица Бишкек принимает двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие стартовало 31 августа и приурочено к 25-летию организации под девизом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». Президент России Владимир Путин уже прибыл и вместе с председателем КНР Си Цзиньпином начал двустороннюю встречу. Также на встрече соберутся президенты Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, премьер-министры Индии и Пакистана. Также приглашения получили главы государств-наблюдателей и партнеров: президенты Турции, Азербайджана, Монголии, Лаоса, премьер Армении, премьер Того, вице-президент Вьетнама и вице-премьер Египта. Среди участников саммита будет и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он уже трижды бывал на предыдущих встречах ШОС. Всего ожидается более 20 делегаций. Принимать их будут в новом конгресс-холле «Ырыс Ордо» — «Дворце благополучия», открытом в Бишкеке 24 августа 2026 года.

Фото: Конгресс-холл «Ырыс Ордо» — «Дворец благополучия», Бишкек. Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

Главные вопросы повестки саммита Традиционно ШОС уделяет внимание безопасности — борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и киберугрозами. Участники нынешнего саммита обсудят документы по изменению климата, информационному взаимодействию и искусственному интеллекту, а также ядерную безопасность и превентивную дипломатию. Экономический блок включает развитие транспортных коридоров, цифровизацию, зеленые технологии и устранение торговых барьеров. Эксперты уверены, что для Кыргызстана это станет возможностью продвинуть свои проекты в сфере транзита и логистики. Главным итоговым документом встречи станет Бишкекская декларация 25-летия ШОС. Кстати, в этом году организация впервые внесет изменения в свою Хартию и создаст новые исполнительные органы: Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также Антинаркотический центр в Душанбе. Кроме того, участники вернутся к обсуждению создания Банка развития ШОС. Еще обещали расширение перечня официальных и рабочих языков саммита. Ранее это были русский и китайский, теперь такой же статус могут присвоить и английскому.

Фото: Волонтеры ШОС, Бишкек. Кристина Соловьева / РИА «Новости»

ШОС — подготовка к АТЭС Нынешней осенью состоится международный форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там встретятся лидеры России, Китая и США — подготовка этой встречи или в трехстороннем формате, или в формате двухсторонних консультаций уже обсуждается, рассказал 360.ru политолог Вадим Сипров.

Некоторые оптимистично настроенные эксперты говорят, что это будет формирование контуров нового миропорядка: трех новых моделей глобализации. Российской — многополярный мир, КНР — основанной в основном на китайском доминировании в области глобальной торговли, и США — Бреттон-Вудскую систему и особый статус доллара пока еще не отменили. Вадим Сипров

Поэтому саммит ШОС станет своего рода подготовкой стран Евразии к мероприятиям, которые пройдут в ноябре. Здесь заинтересованы все — и особенно евразийские страны, ведь им необходимо решать проблемы глобального масштаба, которые не ограничиваются их территорией, и выстраивать отношения с Соединенными Штатами, сказал политолог.

Фото: Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. IMAGO/Russian Foreign Ministry / www.globallookpress.com

Банк развития ШОС Ранее, 1 сентября 2025 года в Тяньцзине, было решено учредить Банк развития ШОС. Однако проект все еще оставался на стадии консультаций и обсуждений. Сипров предположил, что в рамках саммита по этому вопросу будет принято какое-то промежуточное решение.

Интересно Всемирные игры кочевников Одновременно с саммитом ШОС в Бишкеке пройдут Всемирные игры кочевников. Это международные спортивные состязания по этническим видам спорта народов Центральной Азии: скачки, орлиная охота, стрельба из лука и разнообразные виды борьбы, перетягивание каната, а также игры на ловкость и сообразительность.