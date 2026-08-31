Кыргызстан открывает саммит Шанхайской организации сотрудничества. Самое важное о встрече в Бишкеке
Политолог Сипров: саммит ШОС — подготовка к встрече мировых лидеров в Китае
Саммит Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Бишкеке. Лидеры 18 стран-участниц, а также гости, партнеры и наблюдатели будут обсуждать безопасность, логистику, экологию, искусственный интеллект. Среди прибывших — президент России Владимир Путин. Политолог Вадим Сипров в разговоре с 360.ru предположил, что главная задача ШОС — это подготовка к форуму Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Кыргызстан принимает ШОС
Киргизская столица Бишкек принимает двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие стартовало 31 августа и приурочено к 25-летию организации под девизом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». Президент России Владимир Путин уже прибыл и вместе с председателем КНР Си Цзиньпином начал двустороннюю встречу.
Также на встрече соберутся президенты Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, премьер-министры Индии и Пакистана. Также приглашения получили главы государств-наблюдателей и партнеров: президенты Турции, Азербайджана, Монголии, Лаоса, премьер Армении, премьер Того, вице-президент Вьетнама и вице-премьер Египта.
Среди участников саммита будет и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он уже трижды бывал на предыдущих встречах ШОС. Всего ожидается более 20 делегаций. Принимать их будут в новом конгресс-холле «Ырыс Ордо» — «Дворце благополучия», открытом в Бишкеке 24 августа 2026 года.
Главные вопросы повестки саммита
Традиционно ШОС уделяет внимание безопасности — борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и киберугрозами. Участники нынешнего саммита обсудят документы по изменению климата, информационному взаимодействию и искусственному интеллекту, а также ядерную безопасность и превентивную дипломатию.
Экономический блок включает развитие транспортных коридоров, цифровизацию, зеленые технологии и устранение торговых барьеров. Эксперты уверены, что для Кыргызстана это станет возможностью продвинуть свои проекты в сфере транзита и логистики.
Главным итоговым документом встречи станет Бишкекская декларация 25-летия ШОС. Кстати, в этом году организация впервые внесет изменения в свою Хартию и создаст новые исполнительные органы: Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также Антинаркотический центр в Душанбе.
Кроме того, участники вернутся к обсуждению создания Банка развития ШОС. Еще обещали расширение перечня официальных и рабочих языков саммита. Ранее это были русский и китайский, теперь такой же статус могут присвоить и английскому.
ШОС — подготовка к АТЭС
Нынешней осенью состоится международный форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там встретятся лидеры России, Китая и США — подготовка этой встречи или в трехстороннем формате, или в формате двухсторонних консультаций уже обсуждается, рассказал 360.ru политолог Вадим Сипров.
Некоторые оптимистично настроенные эксперты говорят, что это будет формирование контуров нового миропорядка: трех новых моделей глобализации. Российской — многополярный мир, КНР — основанной в основном на китайском доминировании в области глобальной торговли, и США — Бреттон-Вудскую систему и особый статус доллара пока еще не отменили.
Вадим Сипров
Поэтому саммит ШОС станет своего рода подготовкой стран Евразии к мероприятиям, которые пройдут в ноябре. Здесь заинтересованы все — и особенно евразийские страны, ведь им необходимо решать проблемы глобального масштаба, которые не ограничиваются их территорией, и выстраивать отношения с Соединенными Штатами, сказал политолог.
Банк развития ШОС
Ранее, 1 сентября 2025 года в Тяньцзине, было решено учредить Банк развития ШОС. Однако проект все еще оставался на стадии консультаций и обсуждений. Сипров предположил, что в рамках саммита по этому вопросу будет принято какое-то промежуточное решение.
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Всемирные игры кочевников
Одновременно с саммитом ШОС в Бишкеке пройдут Всемирные игры кочевников. Это международные спортивные состязания по этническим видам спорта народов Центральной Азии: скачки, орлиная охота, стрельба из лука и разнообразные виды борьбы, перетягивание каната, а также игры на ловкость и сообразительность.
ШОС формирует стратегию
Решения таких организаций, как ШОС, носят рамочный характер и определяют стратегию. Вопросы визовых режимов или каких-то льгот для бизнеса, как правило, решаются в рамках двухсторонних отношений, уточнил политолог.
«Например, с тем же Китаем сейчас финансовые расчеты осуществляются практически полностью (больше чем на 90%) в национальных валютах. Примерно то же самое у нас и с Индией, и со странами Центральной Азии, и с Ираном», — заметил Сипров.
В целом тактика и подход ко многим вопросам формируется именно на таких площадках, как ШОС, заключил политолог.