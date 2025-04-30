Путин заявил, что рано или поздно отношения России с Европой восстановятся

«Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны — прим. ред.) — белое и черное, красное и коричневое… У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся — это безусловно», — сказал глава государства.

Марафон «Знание. Первые» приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он состоится с 28 по 30 апреля на площадках в десяти городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве мероприятие пройдет в музее Победы на Поклонной горе.

Путин назвал День Победы важным и святым праздником. Он подчеркнул, что народы республик вместе защищали свою независимость и будущее. Президент также предложил создать комиссию для сохранения исторической памяти.

Ранее Путин рассказал, что некоторые французы участвуют в боевых действиях на стороне России в зоне СВО. Они назвали свое подразделение «Нормандия — Неман».