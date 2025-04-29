Путин назвал День Победы святым праздником

День Победы — святой праздник для России и других стран бывшего Советского Союза. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде, его слова приводит пресс-служба Кремля.

«В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы — один из самых значимых и святых праздников», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что народы республик сообща отстаивали независимость и будущее, поэтому на парад 9 Мая в Москве будут ждать лидеров и парадные колонны из многих стран.

Ранее телеканал РБК сообщил, что участие в торжественных мероприятиях 9 Мая подтвердили лидеры 19 государств. Это страны СНГ, а также Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Китай, Куба, Сербия и Словакия.