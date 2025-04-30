Некоторые французы участвуют в боевых действиях на стороне России в зоне СВО. Они назвали свое подразделение «Нормандия — Неман», рассказал президент Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

«И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу. И назвали свое подразделение тоже, как их деды и прадеды, „Нормандия — Неман“», — отметил он.

Путин подчеркнул, что будущее России можно правильно определить, только осознав цену победы в Великой Отечественной войне. По его словам, память о подвиге участников Великой Отечественной войны — это основа нашего многонационального народа. Историческая память помогает понять, что было в прошлом и что происходит сейчас, и настраивает на лучшее будущее.

Путин назвал победу в Великой Отечественной войне триумфом советского народа. По его мнению, только осознав цену победы, можно верно определить будущее России.