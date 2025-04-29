Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти

Президент Владимир Путин выступил с инициативой по созданию комиссии при Парламентском собрании Белоруссии и России, которая займется вопросами сохранения исторической памяти. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил, наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», — сказал президент во время выступления на пленарном заседании форума «Великое наследие — общее будущее».

Путин поблагодарил депутатов Парламентского собрания за активное участие в работе по сохранению исторической памяти и добавил, что в состав комиссии должны войти ведущие эксперты и историки Белоруссии и России.

Российский лидер также отметил значительные продвижения в историко-мемориальной отрасли: более десяти федеральных законов, отрегулированный порядок обслуживания и охраны объектов культурного наследия и новые памятные даты — в честь Крымской наступательной операции и Ленинградской битвы.

Перед началом форума президент России и лидер Белоруссии посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Путин и Лукашенко возложили венки к Вечному огню в зале Воинской Славы и цветы к могиле Героя Советского Союза Василия Чуйкова.