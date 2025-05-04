У России достаточно сил и средств, чтобы довести спецоперацию до логического завершения с нужным результатом. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

«У нас достаточно сил, средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — заверил он.

Путин подчеркнул, что все эти годы страну хотели спровоцировать и добиться того, чтобы Россия совершила ошибки, в том числе, возможно, применив ядерное оружие.

«Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, не потребуется», — сказал глава государства.

В дни празднования 80-й годовщины Победы Путин объявил о перемирии в зоне спецоперации, которое продлится с 8 по 11 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский его отверг.