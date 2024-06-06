Конституция Украины предусматривает пролонгирование полномочий парламента в условиях военного положения. О полномочиях президента там речи не идет. Так объяснил потерю легитимности после истечения срока нахождения у власти Владимира Зеленского президент России Владимир Путин в ходе беседы с руководителями международных информационных агентств.

Глава государства напомнил, что в Конституции Украины президент избирается на срок в пять лет и нет ни одного законодательного акта, который бы позволил ему оставаться на этом посту даже в условиях действующего военного положения.

«Есть закон, который объясняет статус военного положения. Там написано, что полномочия переходят к парламенту и выборы президента не проводятся. А еще есть статья 109 Уголовного кодекса Украины, где такое поведение называется захватом власти. И с кем подписывать договор?» — обратился Путин к собеседникам.

Впервые об окончании легитимности Владимира Зеленского президент России Владимир Путин объявил на пресс-конференции во время визита в Белоруссию. Он подчеркнул, что организованная мирная конференция в Швейцарии станет попыткой стран Запада поддержать и сохранить легитимность украинского лидера в глазах всего мира без юридических оснований.

Глава государства также отмечал, что после истечения срока полномочий Зеленского власть на Украине должна перейти Верховной раде и ее спикеру Руслану Стефанчуку.