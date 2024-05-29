Сегодня 16:28 Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины? Украинский политик Олейник: Руслан Стефанчук незаконно стал депутатом Рады 0 0 1 Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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Председателя Верховной рады Руслана Стефанчука назвали более легитимным главой Украины, чем ее нелегитимный президент. Но есть нюанс: сам глава парламента оказался там незаконно. Да и партия «Слуга народа», от которой выдвигались оба, просто не имела права участвовать в выборах. Как это вышло, выяснил 360.ru.

Почему Стефанчук легитимнее Зеленского Президент России Владимир Путин назвал председателя Рады Руслана Стефанчука единственным законным лидером Украины. Он стал таковым после того, как 20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского. Новых президентских выборов украинская власть не провела. Путин отметил, что при желании на Украине могли бы избрать другого главу страны, но этого не хотят ни действующая власть, ни западные кураторы. К тому же последним может быть выгодно возложить на Киев ответственность за ряд непопулярных реформ, в том числе понижение призывного возраста. Со своей стороны Стефанчук заявил, что Зеленский — законный президент. Согласно Конституции Украины, глава государства продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность преемника.

Фото: Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, май 2024 года. Eugen Kotenko

Биография Руслана Стефанчука Академик Руслан Стефанчук родился в Тернополе в 1975 года в семье медиков. После переезда в Хмельницкий с отличием окончил там среднюю школу, институт регионального управления и права по специальности «Правоведение», а позже — Технологический университет Подолья, курс «Менеджмент производственной сферы». После отучился в аспирантуре Института государства и права имени Владимира Корецкого НАН Украины и начал работать там преподавателем. Стефанчук быстро прошел путь от старшего преподавателя до профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин и стал проректором университета по научной работе. Однако наука оказалась не такой интересной, как политика. Поэтому со временем Стефанчук возглавил отдел проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной рады. Дружба с депутатами не помогла ему получить желанную должность судьи в Верховном суде. Вернувшись к педагогической деятельности, Стефанчук успешно совмещал должность проректора высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины с постами главного редактора, заместителя главреда и члена редколлегии многих юридических журналов страны. А там и мантия академика подоспела.

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком на заседании Конгресса местных и региональных властей, Ивано-Франковск, 30 июля 2023 года. Yurii Rybchuk / Global Look Press

Друг кавээнщика Стефанчук познакомился с Зеленским еще в студенческие годы благодаря КВН. К тому же комик, как известно, тоже юрист по образованию. Во время предвыборной кампании 2019 года приятели снова близко сошлись: именно академик стал одним из авторов программы кандидата президента Украины и идеологом партии «Слуга народа». Неудивительно, что после победы на выборах Зеленский назначил Стефанчука своим советником и представителем в Раде. Уже через три месяца Стефанчук стал первым замом председателя парламента, а осенью 2021-го — председателем и членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Фото: Первый вице-спикер Руслан Стефанчук в окружении депутатов фракции партии «Слуга народа», Киев, ноябрь 2019 года. Pavlo_bagmut / Global Look Press

Чем известен Стефанчук Политик-юрист успел прославиться одиозными высказываниями. Так, весной 2023 года Стефанчук заявил, что «конфликт на Украине должен завершиться до конца этого года, ведь ВСУ не могут сражаться до изнеможения». Он потребовал от союзников поставок любого оружия, которое захочет Киев, вплоть до ракет «Томагавк». Позже, осенью того же года, Стефанчук сообщил, что на Украине русские «не демонстрируют уважения», потому их права «должны быть соответственно подавлены». И никакого русского этнического меньшинства в стране быть не должно. Нет, Запад опять не увидел в этих словах никакого нацизма.

Интересно Когда началась российская спецоперация на Украине, Стефанчука рано утром срочно доставили в Мариинский дворец. Официальная версия гласит, что власти опасались покушения на Владимира Зеленского. Если бы его убили, главе Рады пришлось бы брать на себя руководство страной. Когда началась российская спецоперация на Украине, Стефанчука рано утром срочно доставили в Мариинский дворец. Официальная версия гласит, что власти опасались покушения на Владимира Зеленского. Если бы его убили, главе Рады пришлось бы брать на себя руководство страной.

Незаконный депутат Хотя Стефанчук яростно отстаивает легитимность Зеленского, законность его собственного пребывания в Раде под вопросом — и как депутата, и как председателя парламента. Об этом 360.ru рассказал украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

На Украине, как и во многих других странах, существует порядок формирования съезда партии. Областные, краевые организации выдвигают своих делегатов. В 2019 году Стефанчук стал делегатом съезда партии «Слуга народа», от нее был выдвинут кандидатом в депутаты. Но вот загадка: кто выдвинул его делегатом на съезд? Владимир Олейник

Вопрос не праздный. Дело в том, что на момент проведения съезда и до конца 2019 года ни одной областной организации партии «Слуга народа» не было зарегистрировано, отметил политик. В этом может убедиться любой человек — достаточно посмотреть документы, выложенные на партийном сайте в открытом доступе. «В одном из отчетов, подписанном тогдашним главой „Слуги народа“ и предшественником Стефанчука в должности председателя парламента Дмитрием Разумковым, в графе „областные организации партии“ ничего не указано», — заверил Олейник.

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency / Global Look Press

Согласно закону Украины, в избирательном процессе имеют право участвовать те партии, которые зарегистрировали областные организации. Причем как минимум в половине областей страны. Таким образом, вся деятельность «Слуги народа» попросту незаконна.

Когда этот факт на Украине зафиксировали, создали общественное движение обманутых избирателей. Они начали обращаться в областные суды, но там стали отказывать — Зеленский уже был при власти. Потом Верховный суд и вовсе запретил принимать эти иски. Владимир Олейник

Украинцы смогли добиться лишь возбуждения уголовного дела против Разумкова, да только его никто не стал расследовать, напомнил собеседник 360.ru. Между тем сложившаяся ситуация делает нелегитимным и парламент Украины, в котором «Слуга народа» имеет большинство голосов, и президента — он баллотировался именно от партии.

Фото: Britta Pedersen/dpa / Global Look Press

Олейник рассказал, что в 2020 году украинские политики думали провести досрочные выборы, чтобы перезагрузить ситуацию. Но по закону они не имели права баллотироваться, так что от этой идеи отказались. Сейчас что-то менять не дают американцы: такая конструкция их устраивает плюс это лишний компромат на Зеленского. На этом фоне ясно, что самозванец Стефанчук защищает другого самозванца — Зеленского. Хотя, чтобы подтвердить легитимность президента, нужно просто обратиться в Конституционный суд, собрав подписи лишь 45 депутатов. Но глава парламента явно опасается это делать.