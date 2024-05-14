Путин встретится с новым кабинетом министров во вторник | 360°

Власть 14 мая 2024, 22:21 Путин встретится с новым кабинетом министров во вторник Песков: Путин проведет встречу с новым кабинетом министров во вторник РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин планирует провести первую встречу с новым кабинетом министров во вторник. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Ждем такую встречу», — ответил представитель Кремля на вопрос, планирует ли президент сегодня встречу нового кабинета министров.

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Ранее Путин подписал указы о новом составе правительства. Также российский глава утвердил министров силового блока и главу МИД. Внешнеполитическое ведомство по-прежнему будет возглавлять Сергей Лавров. Константин Чуйченко остался главой Минюста.

Экс-главу Минобороны Сергея Шойгу назначили на должность секретаря Совета безопасности России. Новым министром обороны стал Андрей Белоусов.