Путин встретится с новым кабинетом министров во вторник | 360°

14 мая 2024, 22:21
Путин встретится с новым кабинетом министров во вторник
Песков: Путин проведет встречу с новым кабинетом министров во вторник
Президент России Владимир Путин планирует провести первую встречу с новым кабинетом министров во вторник. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да. Ждем такую встречу», — ответил представитель Кремля на вопрос, планирует ли президент сегодня встречу нового кабинета министров.
Реклама
Ранее Путин подписал указы о новом составе правительства. Также российский глава утвердил министров силового блока и главу МИД. Внешнеполитическое ведомство по-прежнему будет возглавлять Сергей Лавров. Константин Чуйченко остался главой Минюста.
Экс-главу Минобороны Сергея Шойгу назначили на должность секретаря Совета безопасности России. Новым министром обороны стал Андрей Белоусов.
Кремль
Дмитрий Песков
Сергей Лавров
Сергей Шойгу
Россия
Владимир Путин
Правительство РФ
Реклама
Реклама