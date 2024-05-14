Путин утвердил министров силового блока и главу МИД | 360°

Важное 14 мая 2024, 21:33 Путин утвердил министров силового блока и главу МИД Президент Путин утвердил главу МИД и министров силового блока РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин утвердил министров силового блока и главу МИД. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Министром обороны стал Андрей Белоусов. Александр Куренков и Владимир Колокольцев сохранили за собой должности глав МЧС и МВД.

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Сергея Лаврова снова утвердили на пост министра иностранных дел. Константин Чуйченко остался главой Минюста.

Совет Федерации 14 мая назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты России. Его кандидатуру во время пленарного заседания представил полпред президента в верхней палате парламента Артур Муравьев.