Путин встретился с бывшими членами правительства | 360°

15 мая 2024, 15:13
Путин встретился с бывшими членами правительства
Путин встретился с экс-членами кабмина Абрамченко, Матыциным и Шульгиновым
Президент Владимир Путин встретился с бывшими членами правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства пообщался с Викторией Абрамченко, Николаем Шульгиновым и Олегом Матыциным. Президент поблагодарил их за работу.
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Председатель правительства Михаил Мишустин 15 мая провел первое заседание кабинета министров в новом составе. Он призвал коллег внимательно отнестись к достижению национальных целей.
Накануне Мишустин назвал правительство командой президента. По его словам, кабмин готов приступить к выполнению поставленных задач. Премьер также поблагодарил Путина за поддержку.
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Владимир Путин
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