Путин встретился с бывшими членами правительства | 360°

Власть 15 мая 2024, 15:13 Путин встретился с бывшими членами правительства Путин встретился с экс-членами кабмина Абрамченко, Матыциным и Шульгиновым РИА «Новости»

Читать 360 в

Президент Владимир Путин встретился с бывшими членами правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства пообщался с Викторией Абрамченко, Николаем Шульгиновым и Олегом Матыциным. Президент поблагодарил их за работу.

Реклама

Председатель правительства Михаил Мишустин 15 мая провел первое заседание кабинета министров в новом составе. Он призвал коллег внимательно отнестись к достижению национальных целей.

Накануне Мишустин назвал правительство командой президента. По его словам, кабмин готов приступить к выполнению поставленных задач. Премьер также поблагодарил Путина за поддержку.