«Готовы приступить к решению задач». Мишустин назвал правительство командой Путина | 360°

Власть 14 мая 2024, 23:01 «Готовы приступить к решению задач». Мишустин назвал правительство командой Путина Мишустин поблагодарил Путина за поддержку и назвал правительство его командой РИА «Новости»

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Председатель правительства Михаил Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку. Он заявил, что кабмин — команда главы государства. Трансляцию вел Telegram-канал «Кремль.Новости».

«Мы готовы приступить к решению всех поставленных задач», — сказал Мишустин.

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Он добавил, что парламентарии одобрили все обсуждаемые кандидатуры в правительство.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее поздравила Мишустина с переназначением на должность главы правительства. Путин подписал соответствующий указ 10 мая.

Совфед 14 мая начал утверждение кандидатов, выдвинутых президентом для назначения в силовой блок кабмина. Матвиенко назвала их достойными профессионалами.