«Готовы приступить к решению задач». Мишустин назвал правительство командой Путина | 360°

14 мая 2024, 23:01
«Готовы приступить к решению задач». Мишустин назвал правительство командой Путина
Мишустин поблагодарил Путина за поддержку и назвал правительство его командой
Председатель правительства Михаил Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку. Он заявил, что кабмин — команда главы государства. Трансляцию вел Telegram-канал «Кремль.Новости».
«Мы готовы приступить к решению всех поставленных задач», — сказал Мишустин.
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Он добавил, что парламентарии одобрили все обсуждаемые кандидатуры в правительство.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее поздравила Мишустина с переназначением на должность главы правительства. Путин подписал соответствующий указ 10 мая.
Совфед 14 мая начал утверждение кандидатов, выдвинутых президентом для назначения в силовой блок кабмина. Матвиенко назвала их достойными профессионалами.
Россия
Владимир Путин
Михаил Мишустин
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