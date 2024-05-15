Премьер-министр Мишустин провел первое заседание кабмина в новом составе | 360°

Власть 15 мая 2024, 12:19 Премьер-министр Мишустин провел первое заседание кабмина в новом составе РИА «Новости»

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Премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание кабмина в новом составе. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.

Глава кабмина призвал коллег внимательно отнестись к достижению обновленных национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036-го, а также к реализации послания президента Федеральному собранию.

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«Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая четко и эффективно», — подчеркнул Мишустин.

Он поблагодарил Совфед и Госдуму, которые утвердили членов правительства. Он попросил коллег внимательно отнестись к предложениям, прозвучавшим в нижней палате парламента. Глава кабмина напомнил о поручении российского лидера Владимира Путина определить финансирование планов по поддержке семей, бизнеса и населения.

Премьер-министр назвал правительство командой Путина, готовой приступить к выполнению поставленных задач.