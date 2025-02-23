В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Каждый год 23 февраля глава государства посещает Александровский сад, чтобы отдать дань памяти павшим воинам.

Также Путин вручил медали Героя России участникам специальной военной операции в День защитника Отечества. Он отметил, что бойцы по праву достойны этого звания. Их служба связана с выполнением боевых задач и продвижением армии на самых сложных рубежах и стратегических направлениях.

Глава государства подчеркнул, что российские воины проявляют мужество в борьбе за правду и справедливость, за свободу и независимость своей Родины.