Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Пресс-служба Кремля

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщило РИА «Новости».

Каждый год 23 февраля глава государства посещает Александровский сад, чтобы отдать дань памяти павшим воинам.

Также Путин вручил медали Героя России участникам специальной военной операции в День защитника Отечества. Он отметил, что бойцы по праву достойны этого звания. Их служба связана с выполнением боевых задач и продвижением армии на самых сложных рубежах и стратегических направлениях.

Глава государства подчеркнул, что российские воины проявляют мужество в борьбе за правду и справедливость, за свободу и независимость своей Родины.

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