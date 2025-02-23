Путин вручил медали Героя России участникам СВО

Президент Владимир Путин вручил медали Героя России участникам специальной военной операции в День защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Сегодня, здесь, в Кремле мы чествуем людей исключительной доблести, верности и чести. Я рад поздравить вас с заслуженным призванием, с орденами и вручить вам „Золотые звезды“ Героев Российской Федерации», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что бойцы по праву достойны этого звания. Служба военных связана с решением боевых задач и продвижением армии на самых сложных рубежах и стратегических направлениях.

Она сопряжена с огромным риском и высочайшей ответственностью за личный состав вверенных подразделений, боевых товарищей и мирных жителей городов и сел. Российский лидер поблагодарил участников СВО за их ратный труд и подвиги.

«На наши плечи выпала сложная, но почетная миссия — защитить Россию», — подчеркнул Путин.

Воины проявляют мужество в борьбе за правду, справедливость, свободу и независимость Родины, отметил президент в письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.