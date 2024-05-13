Путин в режиме ВКС провел оперативное совещание с членами Совбеза | 360°

Власть 13 мая 2024, 19:07 Путин в режиме ВКС провел оперативное совещание с членами Совбеза Путин обсудил внешнюю политику с членами Совета безопасности Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совета безопасности выстраивание отношений с государствами постсоветского пространства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер назвал тему отношений с соседними странами приоритетной во внешней политике.

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«Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о новом политическом цикле России, и мы должны уделить этому еще большее внимание и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения», — отметил он.

Ранее глава государства утвердил кандидатуру экс-министра обороны Сергея Шойгу на пост секретаря Совбеза России. Главой оборонного ведомства предложили назначить Андрея Белоусова.