Путин в режиме ВКС провел оперативное совещание с членами Совбеза | 360°

13 мая 2024, 19:07
Путин в режиме ВКС провел оперативное совещание с членами Совбеза
Путин обсудил внешнюю политику с членами Совета безопасности
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совета безопасности выстраивание отношений с государствами постсоветского пространства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер назвал тему отношений с соседними странами приоритетной во внешней политике.
Реклама
«Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о новом политическом цикле России, и мы должны уделить этому еще большее внимание и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения», — отметил он.
Ранее глава государства утвердил кандидатуру экс-министра обороны Сергея Шойгу на пост секретаря Совбеза России. Главой оборонного ведомства предложили назначить Андрея Белоусова.
Кремль
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама