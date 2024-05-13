«Драйвер экономики». Почему именно Белоусова назначили министром обороны России | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 16:56 «Драйвер экономики». Почему именно Белоусова назначили министром обороны России Политолог Маркелов: Минобороны становится министерством экономического развития

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Специальная военная операция изменила философию Министерства обороны России. На этого указывает назначение главой ведомства первого вице-премьера страны Андрея Белоусова, заявил политолог Сергей Маркелов в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.

На первый план выходит военное производство, а для этого во главе ведомства нужен человек с опытом управления экономическими процессами. Маркелов отметил, что перед Минобороны страны возникла своеобразная математическая задача: почти 7% от всего бюджета страны стали операционными деньгами ведомства. В таком случае нет сомнений, что глава министерства должен разбираться в финансах.

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«Сегодня министерство обороны — это формально министерство экономики. Я смело делаю это утверждение, потом что минимум в трети регионов российских территорий, где есть оборонные предприятия, они (предприятия — прим. ред.) стали драйверами экономики», — подчеркнул Маркелов.

Специальная военная операция изменила философию министерства обороны, отметил спикер. А Белоусов, по его мнению, — один из самых сильных экономических стратегов.

Ранее заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов также говорил, что на задачи оборонного комплекса нужно смотреть шире. Успешный ход спецоперации напрямую зависит от решения множества задач, которые помогут держать армию России на современном уровне.