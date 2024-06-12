Сегодня 11:08 Путин утвердил новую структуру управлений президентской администрации Фото: РИА «Новости»
Президент Владимир Путин утвердил новую структуру управлений в своей администрации. Указ разместили на
сайте официального опубликования актов.
Глава государства распорядился создать управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Кроме того, в администрации появятся управления по вопросам национальной морской политики и по государственной политике в гуманитарной сфере.
При этом упраздняется ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета.
Ранее Путин подписал
указы о присуждении премий в сфере науки, литературы и искусства. Торжественная церемония вручения пройдет в День России в Большом Кремлевском дворце. Президент также денонсировал соглашение с Украиной о культурных центрах. Оно было подписано в 1998 году, но вступило в силу только в 2012-м.
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Сегодня 11:08 Путин утвердил новую структуру управлений президентской администрации
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