Путин утвердил новую структуру управлений президентской администрации

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин утвердил новую структуру управлений в своей администрации. Указ разместили на сайте официального опубликования актов.

Глава государства распорядился создать управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Кроме того, в администрации появятся управления по вопросам национальной морской политики и по государственной политике в гуманитарной сфере.

При этом упраздняется ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета.

Ранее Путин подписал указы о присуждении премий в сфере науки, литературы и искусства. Торжественная церемония вручения пройдет в День России в Большом Кремлевском дворце. Президент также денонсировал соглашение с Украиной о культурных центрах. Оно было подписано в 1998 году, но вступило в силу только в 2012-м.

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