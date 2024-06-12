Путин подписал указы о присуждении премий в сфере науки, литературы и искусства

Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2023 год. Документы разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Премии присуждали в области науки и технологии, литературы и искусства, а также за достижения в сфере благотворительности.

Среди получателей премии в области науки и технологии заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков и президент НИИ скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутия. Государственную премию в области литературы и искусства получили оперный певец Ильдар Абдразаков, руководитель Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов и ряд других деятелей.

Торжественная церемония вручения государственных премий День России состоится в День России в Большом Кремлевском дворце.