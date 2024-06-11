Путин вручит государственные премии в День России

В День России состоится торжественная церемония вручения государственных премий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля .

«Двенадцатого июня, в День России, в Большом Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации», — уточнили в Кремле.

Президент Владимир Путин вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации». Государственных премий удостоятся работники науки и технологий, литературы и искусства. Также их вручат россиянам за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.

В Токио на празднование Дня России собрались свыше 50 руководителей посольств разных стран в Японии. Туда же к зданию дипмиссии прибыли более 350 гостей. Люди выстроились в очередь, чтобы лично поприветствовать российского посла Николая Ноздрева.