Путин вручит государственные премии в День России

Фото: РИА «Новости»

В День России состоится торжественная церемония вручения государственных премий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Двенадцатого июня, в День России, в Большом Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации», — уточнили в Кремле.

Президент Владимир Путин вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации». Государственных премий удостоятся работники науки и технологий, литературы и искусства. Также их вручат россиянам за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.

В Токио на празднование Дня России собрались свыше 50 руководителей посольств разных стран в Японии. Туда же к зданию дипмиссии прибыли более 350 гостей. Люди выстроились в очередь, чтобы лично поприветствовать российского посла Николая Ноздрева.

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