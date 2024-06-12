Путин денонсировал соглашение с Украиной о культурных центрах

Депутаты Госдумы приняли денонсацию 28 мая, Совфед одобрил это решение 5 июня.

Российско-украинское соглашение стороны подписали еще в 1998 году, но в силу оно вступило только в 2012-м. Документ предусматривал, что страны создадут Российский центр науки и культуры в Киеве и Национальный культурный центр Украины в Москве. В 2021 году российский центр полностью свернул свою работу, а украинский — в феврале 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что власти не будут идти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта. По его словам, украинцам придется дождаться, когда руководство страны проведет переговоры с Россией на «своих условиях». Глава государства отметил, что тогда граждане получат возможность строить мирную жизнь «без сомнений, а кто же победил».