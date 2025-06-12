Путин указал на свершения российского народа

Фото: Сотрудничество двух стран обсудили на заседании Совета регионов России и Узбекистана / Медиасток.рф

Верность традициям предков, любовь к Родине и ответственность за ее будущее вдохновляют и помогают преодолевать трудности и достигать целей. Такое заявление президент Владимир Путин сделал в поздравительном письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в честь Дня России.

«Мы гордимся великой историей Отечества, грандиозными свершениями нашего народа. Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за ее будущее вдохновляют нас сегодня, помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России. Лукашенко подчеркнул, что Россия — это страна с огромной территорией, богатыми природными ресурсами и огромным человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих побед, которыми гордится весь народ.

Россиян поздравил с праздником государственный секретарь США Марко Рубио. Он заявил о стремлении Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Россией для достижения мира на Украине.