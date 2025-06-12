Госсекретарь США Рубио в День России заявил о стремлении США к диалогу

Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Ео обращение опубликовали на официальном сайте американского правительства.

В своем поздравлении Рубио заявил о стремлении Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Россией для достижения мира на Украине.

«Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами», — сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что США по-прежнему привержены поддержке россиян в их стремлении к светлому будущему.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже выступил с поздравлением по случаю Дня России. Он пожелал главе государства Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов, а жителям страны — благополучия и мира.