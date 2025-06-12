Лукашенко в День России пожелал Путину здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе главы республики.

Лукашенко напомнил, что Россия — государство с огромной территорией, природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Многовековая история страны полна великих побед, которыми народ может по праву гордиться.

«На международной арене ваша страна твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета», — отметил белорусский лидер.

Он пожелал Путину успехов и крепкого здоровья, ответственной госдеятельности, а россиянам — мира и благополучия.

В России подготовили праздничные мероприятия к празднику. Мероприятие «С Россией в сердце» пройдет 12 июня в парке Раздолье Одинцовского городского округа и в городском парке Звенигорода.