Путин назвал партнерство с экономиками АТР стратегическим курсом России
Для России партнерство с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона является стратегическим курсом. Об этом на пленарном заседании саммита АТЭС заявил президент Владимир Путин.
Он напомнил, что Россия вносит весомый вклад в материальное благополучие АТР и является его неотъемлемой частью.
«Только за восемь месяцев товарооборот с экономиками региона вырос почти на треть с упором на инновационные и неэнергетические позиции», — отметил глава государства.
Путин добавил, что совокупный товарооборот России с государствами АСЕАН за последние 10 лет увеличился примерно на 60%.
«Наша страна продвигает инициативу о создании Большого евразийского партнерства, призванного обеспечить бесшовное экономическое пространство на континенте. Рассматриваем партнерство в качестве ядра в сопряжении механизмов АСЕАН, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза», — подчеркнул он.
Ранее Путин назвал АТР центром глобальной экономики.