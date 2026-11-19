Для России партнерство с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона является стратегическим курсом. Об этом на пленарном заседании саммита АТЭС заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия вносит весомый вклад в материальное благополучие АТР и является его неотъемлемой частью.

«Только за восемь месяцев товарооборот с экономиками региона вырос почти на треть с упором на инновационные и неэнергетические позиции», — отметил глава государства.

Путин добавил, что совокупный товарооборот России с государствами АСЕАН за последние 10 лет увеличился примерно на 60%.

«Наша страна продвигает инициативу о создании Большого евразийского партнерства, призванного обеспечить бесшовное экономическое пространство на континенте. Рассматриваем партнерство в качестве ядра в сопряжении механизмов АСЕАН, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза», — подчеркнул он.

Ранее Путин назвал АТР центром глобальной экономики.