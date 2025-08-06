Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли

Президент Владимир Путин собрал по видеоконференции совещание по вопросам строительной отрасли в России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил работников отрасли с предстоящим профессиональным праздником, который будет отмечаться 10 августа. Он назвал строительство одним из локомотивов российской экономики.

Отдельно российский лидер отметил самоотверженный труд специалистов, восстанавливающих новые регионы.

В декабре на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам президент отмечал, что Россия обогнала СССР по объемам ввода жилья.

Однако уже в апреле глава государства заявил, что количество новых проектов от застройщиков в России снижается и необходимо улучшить ситуацию.