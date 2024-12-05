Путин восхитился достижениями России в сфере жилищного строительства

Путин: по жилью в России достигнуты рекордные показатели, в СССР таких не было

Россия вышла на рекордные показатели по жилищному строительству и обогнала достижения СССР. Об этом на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин.

«Каких результатов достигли по жилью, просто рекордные. Раньше никогда подобного ничего не было. Таких темпов, по-моему, в СССР не было, а у нас есть», — заявил он.

Ранее глава государства заявил об улучшениях в системе общего образования. Он напомнил, что в стране с 2019 года построили около 1400 школ, где учатся 850 тысяч детей. По его словам, до конца 2024 года в России введут еще 150 школ на более чем 100 тысяч учебных мест.

Также президент рассказывал о модернизации дорожной сети в России. Путин заявлял, что к концу года доля региональных автотрасс вырастет до 50%, а в крупнейших агломерациях норме должны соответствовать до 85% автомобильных дорог.