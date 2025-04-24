Путин поинтересовался ситуацией в строительной сфере

Президент России Владимир Путин поручил доложить ему о решениях по улучшению ситуации в жилищном строительстве. Просьбу глава государства выразил на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что тему строительства договаривались держать на особом контроле.

«Правительство уже приняло ряд решений на этот счет, и сегодня прошу доложить, как они выполняются, какие дополнительные шаги необходимы», — сказал Путин.

Президент отметил, что количество новых проектов застройщиков в России снижается и на это следует обратить особое внимание.

В декабре прошлого года ситуация в жилищном строительстве была стабильнее. Путин восхитился успехами в этой сфере. Он отмечал, что государство вышло на рекордные показатели по строительству домов. Подобных темпов не было даже в Советском Союзе.